З початку повномасштабного вторгнення Сергій Бабкін, його дружина Сніжана з дітьми живуть у Німеччині, пише 24 Канал. Увесь цей час гурт 5'nizza активно дає концерти за кордоном – і продовжує це робити зараз.

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Де перебуває Сергій Бабкін

З настанням зими Сергій Бабкін продовжує давати концерти. Наприкінці грудня дует 5'nizza відправився на Балі, де зіграв концерт. На своїх заходах гурт продовжує виконувати пісні російською, адже завдяки ним вони й здобули популярність. Розповідаючи про ці концерти Бабкіна, блогер Богдан Беспалов припустив, що на його виступи, ймовірно, часто навідуються "хороші росіяни".

Якщо Сергій Бабкін показує свою діяльність зрідка, то його дружина ділиться кадрами з життя активніше. Наприклад, вона показувала, як відвідувала найбільший храм на Балі – Temple Pura Besakih.



Сергій Бабкін з дружиною / Фото з інстаграму Сніжани Бабкіної

Під спільними фото з острова чимало негативних коментарів від українців:

"Сподіваюсь, ви більше ніколи не зможете повернутись в Україну, бо такі мамині сцикуни нам тут після війни не потрібні";

"Втекти з країни і зараз мати совість викладати свої подорожі, вихвалятися";

"Сама з туризму, подорож це круто, але коли наші хлопці в окопах з водою сидять та гинуть кожен день, соромно викладати такі фото";

"Малороси продажні".

23 грудня Сергій Бабкін та Андрій Запорожець виступили на Пхукеті, 24 – у Паттаї (Таїланд). 26 грудня вони відправилися на концерт у Дубаї. Там артист не тільки співав, але й відпочивав в українському ресторані YOY, амбасадоркою якого є Василіса Фролова.



Сергій Бабкін у Дубаї / Фото з інстаграм-сторіз



Сергій Бабкін у Дубаї / Фото з інстаграм-сторіз

Після всіх концертів Бабкін подякував фанам. Зауважимо, що в анонсах виступів учасники гурту не вказують, чи це благодійні заходи, чи йде частина коштів на ЗСУ. Утім, артист регулярно показує, як допомагає військовим і не тільки.

Ми дякуємо всім за неймовірні концерти! Балі. Таїланд. Дубай. Продовжуємо відкривати нові горизонти! Продовжуємо знайомити світ з нашою культурою. Продовжуємо допомагати!

– написав Бабкін.



Сергій Бабкін / Фото з інстаграм-сторіз

Схоже, Сергій Бабкін бере коротку перерву, а вже 7 січня хоче виступити в Нью-Йорку. Вочевидь, Україна в його концертні плани не входить.

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Скандали, в які втрапив Бабкін восени

У вересні видання СЛУХ дослідило, що до організації концертів і самого Бабкіна, і гурту 5'nizza причетні росіяни. Це промоутери та квиткові оператори, пов'язані з країною-терористом. Зауважимо, що вони на скандал ніяк не відреагували, бо й надалі користуються промоутером Somewhere Show.

Утім, у коментарі Сніжана Бабкіна заявила, що для неї важливіше проводити концерти та збирати кошти для військових, ніж з'ясовувати, де раніше жили організатори або чи має квитковий оператор представництво в Росії.

Через тиждень Сергій Бабкін випустив пісню "Зрада", де висміяв українців, які критикують інших та начебто звинувачують кожного у зрадливих вчинках. У треці він заступається за російську мову і прикривається військовими.

Окрім того, артиста підловили на плагіаті, оскільки текст композиції дуже схожий на вірш українського поета Юрка Космини. Після хвилі критики Бабкін заявив, що не висміював українську ідентичність, а ще обрав допомагати ЗСУ концертами й піснями.