Український співак Олексій Матіас (справжнє прізвище виконавця – Саченок) народився у Києві в 1998 році. У 2011 юнак завершив навчання у Київському торгово-економічному університеті, пише 24 Канал.

Цікаво Уривки з фільму "Сам удома" стали мемами в тіктоці: смішні відео для святкового настрою

Початок кар'єри та "Фабрика зірок"

Та ще з дитинства Олексій любив музику: був учасником академічного хору та заснував власний гурт, навчився грати на гітарі. Тому після навчання він вирішив спробувати себе у творчій сфері.

Так Олексій пішов на конкурс "Фабрика зірок" та взяв участь у третьому сезоні. Вже тоді Костянтин Меладзе пророкував йому успішну музичну кар'єру. Матіасу не вдалося перемогти у цьому сезоні, він посів друге місце і поступився Стасу Шурінсу.



Олексій Матіас / Фото з інстаграму Олексія Матіаса

Через два роки організатори влаштували новий сезон "Фабрика. Суперфінал". Саме там йому вдалося здобути перемогу.

Після тріумфу на проєкті Олексій Матіас був на піку популярності. Він випустив кілька пісень: "Ангелы не умирают", "Воздух", співав з відомими колегами та їздив з концертами.

Олексій Матіас – "Ангелы не умирают": дивіться відео онлайн

Скандал у кар'єрі Матіаса

У 2010 році Олексій Матіас хотів спробувати свої сили на Нацвідборі на Євробачення, але посів третє місце. Замість нього Україну представляла Alyosha з піснею Sweet People.

Артист спробував себе вдруге через два роки, та навколо артиста розгорівся скандал. Все тому, що тодішній продюсер був серед членів журі, тож глядачі звинуватили Матіаса у фальсифікації голосів. Олексій відмовився від участі, але оголошував бали від України у прямому ефірі Євробачення.

У 2013 році Олексій Матіас став жертвою ошуканців. Він запланував поїздку у Венецію разом з командою для знімань чергового кліпу. Артистові була потрібна віза, а компанія, що займалась цим питанням, виявилась шахрайкою. Музиканти гроші витратили, а візу так і не отримали.



Олексій Матіас / Фото з інстаграму Олексія Матіаса

Зникнення Матіаса зі сцени

Олексій Матіас емігрував до США у 2014 році та оселився у Лос-Анджелесі. Він переспівував пісні Кузьми Скрябіна, гурту "Океану Ельзи" та публікував кавери на ютубі. Утім, вони не ставали суперпопулярними.

Олексій Саченок – "Така як ти": дивіться відео онлайн

Де зараз переможець "Фабрики зірок"

Ймовірно, Олексій Матіас залишається в Лос-Анджелесі. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, співак не змовчав, а опублікував великий допис з добіркою благодійних фондів. Він зізнавався, що війна торкнулась і його родини. Артист не заступався за росіян та висловлювався, що й вони також винні у війні.

Війна торкнулася моєї родини, як і кожного з нас... Внаслідок вторгнення на нашу землю, намагань ліквідувати керівництво України, російські фашисти сподівалися взяти Київ за три доби. Окупанти, докорінно, не розуміють сутність української нації. В нас народ – це керівництво і навпаки. Ми – не Росія,

– висловився Матіас.

10 січня Олексій презентував пісню "Саме так", де зібрав кадри війни. Відтоді він не публікував нічого нового.

"Цією композицією розділяю біль і висловлюю щирі співчуття у підтримку родин загиблих та постраждалих внаслідок війни сьогодення. За втрату кращих з нас прощення не існує", – описав пісню музикант.

OLEKSII – "Саме так": дивіться відео онлайн