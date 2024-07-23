Сергій Бабкін, який виїхав до Німеччини, повернувся в Україну та показав зустріч за рідними

Український співак Сергій Бабкін і його дружина Сніжана на початку вторгнення виїхали до Німеччини, де досі проживають. Втім, артист повідомив про повернення до України, кадри з якого вже показав прихильникам.

Днями, обраниця виконавця поділилася фото з випускного свого сина Артура, який закінчив школу в Мюнхені. Жінка подякувала українському закладу в Німеччині за здобуту її рідною людиною освіту.

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Тепер зіркове подружжя приїхало до рідного Харкова. Сніжана опублікувала світлини під час зустрічі з родиною. Так, Бабкіна показала, як батьки Сергія підготувалися до частування.



Сергій Бабкін з родиною у Харкові / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас жінка поділилася емоціями від перебування у стінах рідного будинку, де фанати можуть помітити сімейні світлини, які висять на стінах.



Сніжана Бабкіна показала рідний будинок / Скриншот з інстаграм-сторіс

Згодом Бабкін розповів, що разом з дружиною відвідав місця, які навіюють спогади. Сергій також завітав до улюбленої харківської кав'ярні та показав своє нове фото на тлі закладу. Чоловік постав у чорній футболці та білих шортах, тримаючи чашку з напоєм у руках.



Сергій Бабкін показався біля кав'ярні в Харкові / Скриншот з інстаграм-сторіс

Відомо, що 26 липня артист матиме виступ у рідному місті. Ймовірно, Бабкін повернувся в Україну, щоб дати концерти для громадян.

Нагадаємо, за кордоном співак гастролює з дуетом 5'nizza. Частину грошей з концертів артист передає на потребу ЗСУ. В інтерв'ю 24 Каналу Сергій зізнавався, якщо родина прийме рішення повернутись до України, то житиме у Харкові.