На днях, избранница исполнителя поделилась фото с выпускного своего сына Артура, который окончил школу в Мюнхене. Женщина поблагодарила украинское заведение в Германии за полученное ее родным человеком образование.

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Теперь звездные супруги приехали в родной Харьков. Снежана опубликовала фотографии во время встречи с семьей. Так, Бабкина показала, как родители Сергея подготовились к угощению.



Сергей Бабкин с семьей в Харькове / Скриншот из инстаграм-сторис

В то же время женщина поделилась эмоциями от пребывания в стенах родного дома, где фанаты могут заметить семейные фотографии, которые висят на стенах.



Снежана Бабкина показала родной дом / Скриншот из инстаграм-сторис

Впоследствии Бабкин рассказал, что вместе с женой посетил места, которые навевают воспоминания. Сергей также посетил любимую харьковскую кофейню и показал свое новое фото на фоне заведения. Мужчина предстал в черной футболке и белых шортах, держа чашку с напитком в руках.



Сергей Бабкин показался возле кафе в Харькове / Скриншот из инстаграм-сторис

Известно, что 26 июля артист будет выступать в родном городе. Вероятно, Бабкин вернулся в Украину, чтобы дать концерты для граждан.

Напомним, за рубежом певец гастролирует с дуэтом 5'nizza. Часть денег с концертов артист передает на нужды ВСУ. В интервью 24 Каналу Сергей признавался, если семья примет решение вернуться в Украину, то будет жить в Харькове.