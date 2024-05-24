К тому же Селин рассказала о готовности говорить о своем заболевании. Более того, артистка поделилась, что имеет безумную любовь к жизни.
Интересно Селин Дион с неизлечимой болезнью появилась на обложке Vogue в полуобнаженном виде
Что рассказала Селин Дион
Премьера документального фильма "Я: Селин Дион" состоится 25 июня. Впрочем, 23 мая вышел трейлер к киноленте, в котором Дион описывает как ей пришлось отменить свой тур из-за болезни – синдром мышечной скованности.
К тому же певица рассказала детали борьбы с неизлечимым заболеванием. По словам Селин, был момент, когда она едва не распрощалась с жизнью.
"Сейчас Селин намного лучше, но в какой-то момент она едва не умерла. Это то, что она сказала. Это было страшное время", – заявила журналистка Хода Котб.
Впрочем, исполнительница призналась, что теперь готова рассказать миру о своих страданиях и борьбе. Также Дион выразила безумную любовь к жизни.
Я тяжело работаю каждый день. Но я должна признать, это было настоящим испытанием. Я очень скучаю по людям. Если я не могу бежать, я буду идти. Если я не могу идти, я буду ползти. Я не остановлюсь. Я вижу свою жизнь и люблю каждую ее часть,
– поделилась заплаканная Селин.
Трейлер фильма "Я: Селин Дион" – смотрите видео онлайн
Что известно о болезни Селин Дион
- Певица узнала о своем диагнозе в декабре 2022 года. Артистка борется с синдромом мышечной скованности. Сразу после установления диагноза Селин начала работать с врачами над решением этой проблемы.
- Впрочем, заболевание добралось и до голосовых мышц. Дион уже не могла петь так, как раньше. Из-за этого был перенесен весенний тур 2023 – 2024.
- В сентябре 2023 года сестра певицы рассказала, что синдром вызывает судороги во всех мышцах. Тогда стало известно, что болезнь – неизлечима.
- Однако, Селин призналась, что пять дней в неделю проходит терапию и учится жить с болезнью. Также артистка надеется, что с помощью научных исследований, специалисты найдут способ вылечить эту болезнь.