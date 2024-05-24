К тому же Селин рассказала о готовности говорить о своем заболевании. Более того, артистка поделилась, что имеет безумную любовь к жизни.

Интересно Селин Дион с неизлечимой болезнью появилась на обложке Vogue в полуобнаженном виде

Что рассказала Селин Дион

Премьера документального фильма "Я: Селин Дион" состоится 25 июня. Впрочем, 23 мая вышел трейлер к киноленте, в котором Дион описывает как ей пришлось отменить свой тур из-за болезни – синдром мышечной скованности.

К тому же певица рассказала детали борьбы с неизлечимым заболеванием. По словам Селин, был момент, когда она едва не распрощалась с жизнью.

"Сейчас Селин намного лучше, но в какой-то момент она едва не умерла. Это то, что она сказала. Это было страшное время", – заявила журналистка Хода Котб.

Впрочем, исполнительница призналась, что теперь готова рассказать миру о своих страданиях и борьбе. Также Дион выразила безумную любовь к жизни.

Я тяжело работаю каждый день. Но я должна признать, это было настоящим испытанием. Я очень скучаю по людям. Если я не могу бежать, я буду идти. Если я не могу идти, я буду ползти. Я не остановлюсь. Я вижу свою жизнь и люблю каждую ее часть,

– поделилась заплаканная Селин.

Трейлер фильма "Я: Селин Дион" – смотрите видео онлайн

Что известно о болезни Селин Дион