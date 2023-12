Клодетт Діон, сестра відомої канадської співачки, розповіла про нинішній стан Селін Діон. На жаль, її невиліковна хвороба прогресує.

Стан Селін Діон погіршився

Сестра виконавиці розповіла, що рухливість Селін Діон зменшується, їй щоразу складніше контролювати власні м'язи. Хвороба впливає на організм так, що він атакує власні нервові клітини.

Вона наполегливо працює, але не контролює свої м'язи. Це розбиває моє серце, адже вона завжди була дисциплінованою. Вона завжди багато працювала,

– поділилась Клодетт.

Виконавиця хіта My Heart Will Go On не припиняє мріяти – вона дуже хоче знову повернутися на сцену. Її рідні та шанувальники теж не втрачають віри у те, що це станеться.

"Це правда, що як у наших, так і в її мріях, мета — повернутися на сцену. Як саме? Я не знаю!" – додала сестра артистки.

Складнощі синдрому м'язової скутості в тому, що вона недостатньо досліджена досі, а ліки не винайдені. Наразі Селін Діон не може співати, адже голосові зв'язки – це теж м'язи.

Коли в Селін Діон діагностували хворобу