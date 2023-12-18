Патті Сміт, яку називають "хрещеною матір'ю панк-року", госпіталізували в Італії. Про це повідомляли провідні світові музичні видання.

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Патті Сміт госпіталізували

Пізніше цю інформацію підтвердила і сама музикантка. Вона опублікувала в інстаграмі фото, де позує разом з лікарями. Зірка подякувала їм за увагу та піклування.

Через погіршення здоров'я Патті Сміт довелося скасувати кілька концертів, адже в Італії вона перебувала з туром. Що стало причиною госпіталізації – артистка не уточнила. Зараз вона на реабілітації.

Мені так шкода, що нам довелося скасувати концерти у Болоньї та Венеції. Я відпочиваю, як лікар прописав, вдячна, що дістала таку турботу, хоча болісно усвідомлюю, що багатьом не так пощастило,

– написала знаменитість.



Патті Сміт з лікарями / Фото з інстаграму Патті Сміт

Хто така Патті Сміт