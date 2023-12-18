Патті Сміт, яку називають "хрещеною матір'ю панк-року", госпіталізували в Італії. Про це повідомляли провідні світові музичні видання.
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Патті Сміт госпіталізували
Пізніше цю інформацію підтвердила і сама музикантка. Вона опублікувала в інстаграмі фото, де позує разом з лікарями. Зірка подякувала їм за увагу та піклування.
Через погіршення здоров'я Патті Сміт довелося скасувати кілька концертів, адже в Італії вона перебувала з туром. Що стало причиною госпіталізації – артистка не уточнила. Зараз вона на реабілітації.
Мені так шкода, що нам довелося скасувати концерти у Болоньї та Венеції. Я відпочиваю, як лікар прописав, вдячна, що дістала таку турботу, хоча болісно усвідомлюю, що багатьом не так пощастило,
– написала знаменитість.
Патті Сміт з лікарями / Фото з інстаграму Патті Сміт
Хто така Патті Сміт
- Американська співачка – відома музикантка у жанрі панк-рок. Найбільшу популярність вона здобула завдяки альбомам Horses (1975) та Easter (1978), хоч загалом у неї є 10 студійних платівок. Серед хітів співачки є такі треки як Because The Night та People Have the Power.
- Петті Сміт також письменниця. Вона є авторкою близько 10 книжок, з них одна є в українському перекладі.
- Співачка підтримує Україну: ще у 2018 році вона підписала звернення PEN USA на захист Олега Сенцова, який тоді перебував у російській в'язниці. Вона часто публікувала дописи на підтримку українців, а в своїй колекції має крашанку – це подарунок від Асі Баздирєвої.