Не знаю, як з цим боротися, – Сашко Положинський, який служить в ЗСУ, став жертвою шахраїв

Колишній лідер українського гурту "Тартак" і з початком повномасштабного вторгнення військовий Сашко Положинський поскаржився на інтернет-аферистів. З'ясувалося, що вони використовують його особистість у корисливих цілях.

За словами артиста, до нього вже навіть зверталися люди, яких обманули. Водночас Олександр наразі не знає, як з цим боротися.

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Як Сашко Положинський став жертвою аферистів

Військовий заявив, що невідомі люди використовують його фото. Цього разу вони зробили це для фейкового збору коштів на потреби Збройних Сил України.

Не знаю, як з цим боротися. До мене потім інколи звертаються люди, яких ті обдурили. Я, ніби, не такий вже й бравий вояка. Що їх так до моїх фото притягує?,

– здивувався виконавець.

До того ж Олександр заявив, що це відбулося не вперше.

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