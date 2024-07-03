У своїх соцмережах Саша показала кілька фото, на яких постала з філером у підборідді та без нього. За словами Бо, результат "після" їй дуже подобається.

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Вона зазначила, що не розуміє, чому не позбулася наслідків маніпуляції в обличчі раніше. Водночас блогерка не радить шанувальникам вдаватися до філерів. Інфлюєнсерка вирішила видалити залишки препарату і замінити його на ботокс.

Я дуже тішусь, що свого часу повністю вивела філери з обличчя. Ні краплі не залишилось. З підборіддям були питання, яке я вирішила ботоксом. Тепер м'язи підборіддя заблоковані й більше не робиться "ж*пка". І навіщо було туди філер колоти, скажіть,

– зізналася Саша.



Саша Бо розповіла про філери / Скриншот з інстаграм-сторіс блогерки



Саша Бо показала, як виглядала з філерами і без них / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що блогерка не соромиться розповідати про пластичні операції, які робила. Зокрема це збільшення грудей, губ, булхорн та ринопластика. Тепер Бо захоплюється уколами ботоксу, але закликає прихильників з обережністю підходити до видозмін.