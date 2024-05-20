Санта Дімопулос відверто зізналася, чи намагалася повернути чоловіка після розлучення
Джерело:Санта Дімопулос
Екс-солістка "ВІА Гри" Санта Дімопулос понад 11 років була у стосунках з чоловіком, проте нещодавно стало відомо, що подружжя вирішило розірвати шлюб. Тепер виконавиця поділилася, чи намагалася повернути стосунки після розриву.
До того ж вона розповіла, чи має зараз нових залицяльників. Співачка також розсекретила, чи готова вже до стосунків.
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Що Санта Дімопулос сказала про спроби помиритися з чоловіком
Про те, чи хотіла б виконавиця повернути стосунки з колишнім у неї запитали підписники, на що знаменитість зазначила, що це дивне запитання.
Логічно припустити, що якби хотіла, то ми б і не розходилися. Ну і не річ же чоловік, щоб його повертати,
– підкреслила артистка.
Санта Дімопулос про розрив з чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс
Також вона зізналася, чи залицяються до неї зараз чоловіки.
Є залицяльники й всі гідні та цікаві. Шкода, що я зараз не готова вступати в стосунки,
– зізналася Санта.
Санта Дімопулос про залицяльників / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про останні стосунки Санти Дімопулос
- У квітні стало відомо, що знаменитість розлучається з бізнесменом і співзасновником мережі спортивних клубів Sport Life Ігорем Кучеренком.
- Пара зв'язала себе тенетами шлюбу у 2015 році, а через чотири роки у них народилася донька Софія.
- Водночас після 11 років стосунків вони вирішили розійтися. Екси стверджують, що зробили це полюбовно.
- Дімопулос наголосила, що їхній шлюб завершився без драм, потрясінь та образ, і вони й надалі залишатимуться друзями та родиною.