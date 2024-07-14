Співачка наразі перебуває за кордоном, тому має можливість бачитися з людьми різних національностей. Шанувальники артистки запитали в неї, чому вона не припинила спілкування з росіянами.

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Відомо, що виконавиці неодноразово користувачі дорікали за це. Більшість українських артистів розірвали будь-які зв'язки з Росією з початком повномасштабного вторгнення. Як зазначила Санта, у неї інше бачення ситуації. Вона не ділить людей за расою, вірою та кольором шкіри. За словами Дімопулос, її друзі мають "правильні орієнтири".

Тому, що я не розподіляю людей на раси, вірування, колір шкіри. Тому, що мої друзі насамперед люди, які мають добре серце,

– запевнила виконавиця.

Водночас Санта заявила, що не спілкувалася б з людьми, які виправдовують чи підтримують війну в Україні. Так, артистка підкреслила, що її знайомі росіяни мають схожу громадянську позицію з нею.



Санта Дімопулос про спілкування з росіянами / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, ведучий Андрій Джеджула нещодавно прокоментував спілкування з ексдружиною Сантою Дімопулос. Він поділився, що довгий час вони не підтримували зв’язок, але з початку цього року відновили контакт. Втім, розмови експодружжя стосуються тільки виховання спільного сина Даніеля.

