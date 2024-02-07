Крім того, співачка зворушила зізнанням про особливий подарунок від тата, який він відправив дочці зі Львова. Зазначимо, що нещодавно артистка виставила фото з мамою.

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Руслана показала рідкісне фото з татом

Співачка поширила світлину з батьком Степаном. Вона зазначила, що він зі Львова надіслав їй подарунки, такі як мед та горіхи. Однак на цьому щедрість батька не закінчилася. Разом з ласощами він відправив доньці конверт з коштами, призначеними на придбання безпілотників для ЗСУ.

Тату, дякую тобі! Я тебе безмежно люблю,

– написала артистка.

Реакція мережі

Фанати співачки зазначили, що тато з донькою мають чудовий вигляд і висловили подяку чоловікові за виховання доньки та допомогу військовим.