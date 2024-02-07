Крім того, співачка зворушила зізнанням про особливий подарунок від тата, який він відправив дочці зі Львова. Зазначимо, що нещодавно артистка виставила фото з мамою.
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Руслана показала рідкісне фото з татом
Співачка поширила світлину з батьком Степаном. Вона зазначила, що він зі Львова надіслав їй подарунки, такі як мед та горіхи. Однак на цьому щедрість батька не закінчилася. Разом з ласощами він відправив доньці конверт з коштами, призначеними на придбання безпілотників для ЗСУ.
Тату, дякую тобі! Я тебе безмежно люблю,
– написала артистка.
Реакція мережі
Фанати співачки зазначили, що тато з донькою мають чудовий вигляд і висловили подяку чоловікові за виховання доньки та допомогу військовим.
- "Руслано, дякуємо вам і батькові за те, що виховав таку гарну та розумну україночку";
- "Які ви надзвичайно гарні. Спасибі вашому батькові за вас, людина-серце. І звісно за його допомогу в досягненні миру";
- "Які ви чарівні";
- "Дякую вам і вашому татові".