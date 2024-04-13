Знав правду про хворобу, – друг Писанки пояснив, чому перед смертю вона приховувала свій діагноз

Руслана Писанка, яка влітку 2022 року померла від раку, до останнього тримала деталі хвороби в таємниці. Водночас про свій стан вона розповіла другу та колезі Єгору Гордєєву. Тепер телеведучий пояснив, чому так сталося.

Він зізнався, чому саме йому знаменитість розповіла подробиці про свій стан. Крім того, шоумен пояснив, чому Руслана не хотіла розповідати про хворобу.

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Що Єгор Гордєєв розповів про смерть Руслани Писанки

Телеведучий пояснив, що знав про хворобу колеги, бо допомагав їй та її чоловікові з логістикою під час перебування артистки в Німеччині на лікуванні. Водночас, зізнається, було складно стати однією з небагатьох людей, які знала про справжній стан Руслани й нікому про це не розповідати, а переживати той стан самостійно.

Я знав правду про хворобу Руслани… Знаючи про важкість хвороби, я розумів, що в принципі будь-яка розмова наша може бути останньою. Кожен телефонний дзвінок сприймав як останню можливість поговорити,

– підкреслив Єгор.

Він додав: "Ми купу всього не встигли, на жаль – не допили, не договорили, не проговорили".

Крім того, Гордєєв пояснив, чому Руслана приховувала свій діагноз.

Знаєте, нерідко оточення по-різному сприймає твоє горе. Інколи як своє, і самі того не бажаючи, висмоктують з тебе купу енергії. І якщо ці сили потрібні, як ніколи, тобі самій, то краще про це не говорити. Тому, думаю, вона прийняла дуже мудре і правильне рішення,

– сказав телеведучий.

Що відомо про смерть Руслани Писанки