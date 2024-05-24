Не лише дика: Руслана презентувала запальний хіт "Буйна" у свій день народження

Українська співачка Руслана у своє 51-річчя представила нову пісню та кліп на неї. Це продовження оригінального стилю артистки.

Легендарну Руслану Лижичко запам'ятали завдяки "дикому" образу української амазонки. Але співачка трансформується та постає іншою у новому проєкті: не лише дикою, але й буйною.

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Руслана презентувала нову пісню

У свій день народження Руслана презентує нову пісню і кліп українською й англійською мовами. Новий образ Руслани є логічним продовженням її оригінального стилю. Водночас це музика не для відпочинку.

"Буйна" – це емоція. Емоція "гатити" по всьому металу одразу і по максимуму. Це буде "не тихий" альбом.Це музика, щоби збуджувати все тіло і голос до екстремального драйву,

– коментує Руслана.

Дві версії пісня створені не для того, щоб розділити українського та інтернаціонального слухача. На думку Руслани, її аудиторія в Україні має почути англійську версію, адже це частина концепції. Тоді як міжнародна аудиторія має відчути колорит і унікальне звучання української мови.

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Як створювався кліп на композицію

Руслана зняла відео на пісню у своїй домашній студії. Знімання відбувалися у спеціальній металевій кімнаті. Виконавиця створила її за авторським задумом, щоби створювати оригінальний металевий біт. Також для зйомки використовувалися фактури карпатських каньйонів.

Руслана присвятила відеороботу новій історії про залізний ритм за мотивами переказів про характерників.

Характерництво – це містичні практики січових козаків, овіяні легендами, що розповідають про надлюдські здібності наших пращурів. Козак-характерник – це людина-міф, яка одна могла протистояти цілому війську. Характерник міг присипати вороже військо, і дати сили власним козакам декілька днів без їжі і перепочинку долати безлюдний степ і приймати бій.

У кліпі Руслана алегорично розповідає про намисто. Ця прикраса є важливим елементом українського етносу. У ролику намисто має образ чистої води. Металевий ритм, який створює героїня відео, допомагає їй вкінці вдягнути на себе це намисто.