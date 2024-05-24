Легендарную Руслану Лыжичко запомнили благодаря "дикому" образу украинской амазонки. Но певица трансформируется и предстает другой в новом проекте: не только дикой, но и буйной.

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Руслана презентовала новую песню

В свой день рождения Руслана презентует новую песню и клип на украинском и английском языках. Новый образ Русланы является логическим продолжением ее оригинального стиля. В то же время это музыка не для отдыха.

"Буйна" – это эмоция. Эмоция "бить" по всему металлу сразу и по максимуму. Это будет "не тихий" альбом. Это музыка, чтобы возбуждать все тело и голос к экстремальному драйву,

– комментирует Руслана.

Две версии песни созданы не для того, чтобы разделить украинского и интернационального слушателя. По мнению Русланы, ее аудитория в Украине должна услышать английскую версию, ведь это часть концепции. Тогда как международная аудитория должна почувствовать колорит и уникальное звучание украинского языка.

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Как создавался клип на композицию

Руслана сняла видео на песню в своей домашней студии. Съемки происходили в специальной металлической комнате. Исполнительница создала ее по авторскому замыслу, чтобы создавать оригинальный металлический бит. Также для съемки использовались фактуры карпатских каньонов.

Руслана посвятила видеоработу новой истории о железном ритме по мотивам преданий о характерниках.

Характерничество – это мистические практики сечевых казаков, овеянные легендами, рассказывающие о сверхчеловеческих способностях наших предков. Казак-характерник – это человек-миф, который один мог противостоять целому войску. Характерник мог присыпать вражеское войско, и дать силы собственным казакам несколько дней без еды и передышки преодолевать безлюдную степь и принимать бой.

В клипе Руслана аллегорически рассказывает об ожерелье. Это украшение является важным элементом украинского этноса. В ролике ожерелье имеет образ чистой воды. Металлический ритм, который создает героиня видео, помогает ей в конце надеть на себя это ожерелье.