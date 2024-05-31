Її це образило, – Руслан Ханумак чесно відповів, чи зраджував Аліну Шаманську

Гуморист Руслан Ханумак прокоментував розлучення з блогеркою Аліною Шаманською. Чоловік зізнався, чи сталася зрада у їхньому шлюбі, та що спричинило розрив.

Зірка "Кварталу 95" Руслан Ханумак офіційно розлучився з Аліною Шаманською близько місяця тому. Але про розрив стало відомо значно раніше. Зокрема, після скандальних фото гумориста з Анною Алхім.

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Руслан Ханумак розповів, що того вечора потрапив у будинок Алхім випадково. Їхнє спільне фото було зроблене під час гри, але він став останньою краплею для Аліни Шаманської.

На ранок Аліна це побачила. Її це дуже образило. Вона опублікувала пост і все. Ми не спілкувалися. Була взаємна підписка в інстаграмі і вподобайки,

– розповів Руслан.



Допис Шаманської про розлучення / Скриншот з інстаграму Аліни Шаманської

Гуморист зізнався, що не зраджував дружину. Він не спілкувався з Анною Алхім: лише міг бути підписаний на неї в інстаграмі. На думку Руслана Ханумака, його шлюб з Шаманською не склався насамперед тому, що вони дуже різні.

"Ми зовсім різні. У нас не було спільних інтересів. Проблема є – поховали. Ми про це не говорили, а треба говорити – це одна з найбільших проблем у стосунках. Тут неправий як я, так і вона", – вважає Ханумак.

Розлучення Руслана Ханумака та Аліни Шаманської