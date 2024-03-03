Руслан Ханумак на особистій сторінці опублікував уривок зі свого нового шоу, перший випуск якого зняв з Олександром Волошиним. Для нього він підібрав назву "Ідеально розлучені".

До слова Застрягла без права виїзду: відома блогерка Шаманська поскаржилася, що не може покинути США

Ханумак висміяв колишню дружину Шаманську

Користувачі одразу помітили висміювання його колишньої дружини Аліни Шаманської, яка кілька місяців тому створила подкаст "Розлучена". Окрім того, Ханумак зняв перший випуск свого проєкту у тій самій студії, яку використовувала і його екскохана. Та обрав схожу неонову вивіску.

Олександр Волошин теж не залишився осторонь: він тримав у руках чашку, на якій зображено його фото з Анною Трінчер. До того ж співачка нещодавно запустила психологічний подкаст "Неідеальна я".

Реакція Аліни Шаманської

Блогерка різко відреагувала на цей ролик, звернувшись до Ханумака: "Ти – дно".



Реакція Аліни Шаманської та Анни Трінчер / Скриншот з інстаграму

В інстаграм-сторіз вона також назвала його людиною, якій не дає спокою її успіх та щастя.

А я, як чемна дівчинка, терплю і терплю. Тому що син і так далі. Але може н**ер це терпіння? Може, настав час розплати за роки принижень і морального насильства?

– написала Шаманська.

З цього приводу Аліна анонсувала велике інтерв'ю Маші Єфросиніній, де вона нарешті розповість правду про колишнього чоловіка.

"Я остаточно вирішила, що моє мовчання припинено! Нехай люди просто знають, кому вони тиснуть руку, з ким співпрацюють", - додала блогерка.

Реакція Аліни Шаманської на тролінг з боку Ханумака / Фото з інстаграм-сторіз