Зробив це раніше: ЗМІ повідомили, коли Руслан Ханумак виїхав з України

Руслан Ханумак видалив допис про те, що він начебто законно перетнув український кордон. За джерелами ЗМІ, він покинув країну ще раніше, ніж повідомив у соцмережах.

Джерела УП повідомляють, що Руслан Ханумак покинув Україну не у липні чи червні, а ще на початку травня. Гуморист перетнув кордон на українсько-угорській дільниці, у пункті пропуску Вілок.

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3 липня Руслан Ханумак опублікував відео, в якому показав зустріч з сином від Аліни Шаманської. Він пояснив, що вирішив переїхати у США заради нащадка.

Коли у мережі гумориста звинуватили у незаконному перетині кордону, той пояснив, що виїхав з України законно. Він показав скриншот із застосунку Резерв+, де вказано, що у нього відстрочка від мобілізації. Ханумак заявив, що хворіє на астму. До слова, цього допису більше немає на сторінці чоловіка.

На тлі скандалу студія "Квартал 95" зробила заяву щодо Руслана Ханумака. Там повідомили, що гуморист ніколи не був їхнім штатним працівником. Він співпрацював з "Кварталом" тільки на умовах договорів замовлення. Пресслужба студії додала, що некоректно називати його "зіркою" чи "актором" "Кварталу 95".