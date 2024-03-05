Не хоче псувати стосунки з Трінчер: Волошин розповів, як його підставив Руслан Ханумак

Гуморист Руслан Ханумак випустив черговий епізод свого шоу з Олександром Волошиним. У ньому завуальовано висміяли проєкти Ані Трінчер та Аліни Шаманської.

Після гнівних повідомлень від Анни Трінчер Олександр Волошин заявив, що Руслан Ханумак його підставив. Він не хотів публікувати випуск через висміювання шоу колишньої дружини та хейт, що піднявся згодом. Олександр хоче зберегти хороші стосунки з екскоханою.

До слова Руслан Ханумак зробив пародію на шоу колишньої Аліни Шаманської: вона різко відреагувала

Руслан Ханумак підставив Волошина

Блогер пояснив, що знав про те, що студія буде однаковою, але не сприйняв це серйозно. Та красномовну назву "Ідеально розлучені" додали вже згодом. До слова, це відсилання до подкастів їхніх колишніх дружин Аліни Шаманської ("Розлучена") й Анни Трінчер ("Не ідеальна я").

Я побачив, що це пародія-стьоб на подкаст Ані та Аліни. Він мені казав, що це буде одна й та ж студія, а потім на постпродакшні вони додали назву "Ідеально розлучені", типу стьоб над Аліною та Анею. Я одразу написав, що я не хочу це випускати, бо Ані це неприємно,

– розповів Олександр Волошин.

За словами Волошина, Ханумак переконував його погодитися, але він стояв на своєму. Однак відео однаково вже опублікували. Олександр додав скриншоти з листування з Русланом, де пропонує скинути провину на нього і навіть заплатити грошей.



Олександр Волошин про підставу від Ханумака / Скриншот з відео

"Я буду зараз кидати скарги. Це відео все одно видалять з YouTube. Не гарно піз**ц. Я буду робити все, щоб відео видалили", – наголосив Волошин.

Як на висміювання відреагувала Аліна Шаманська

Першою на пародію подкасту "Розлучена" відреагувала колишня дружина Руслана Ханумака. Аліна Шаманська назвала ексчоловіка "дном" і людиною, якій не дає спокою її успіх та щастя.

Блогерка анонсувала, що дасть велике інтерв'ю Маші Єфросиніній, де розповість всю правду про розлучення. Вона хоче, щоб люди, які співпрацюють з Ханумаком, знали його істинне обличчя.