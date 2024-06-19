Звезда "Скаженого весілля" признался, как переживал потерю троих детей: "Очень больно"

Украинский актер Арам Арзуманян сейчас воспитывает с женой двоих детей. Однако до этого им пришлось трижды пережить потерю.

Этот период был самым сложным в жизни супругов. Арам Арзуманян и его жена трижды потеряли детей – беременность замирала в первом триместре.

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Звезда "Сумасшедшей свадьбы" рассказал, что он постоянно поддерживал свою жену и не показывал, что ему также больно. По его мнению, именно это является ключом к тому, чтобы пережить горе.

Как раз через поддержку и надо переживать это. Самому очень больно, просто не находишь места. Она никогда не видела, чтобы я из-за этого плакал. Возле нее я был максимально сильный, поддерживал, я говорил, что мы найдем выход, все будет хорошо, главное твое здоровье,

– поделился актер.

Арам признался, что слышал очень болезненные слова от жены: о том, что она никогда не сможет родить, что она не нужна и неполноценна.

"Это просто разрывает сердце, разрывает тебя изнутри, но ты должен держаться терпеть и ее вдохновлять, быть рядом. Потом какой-то миг найдешь – пошел поплакал себе. Я искал ответы тогда везде. Потому что врачи ничего не знают что делать, анализы никто не знает что делать, опытные супервзрослые не знают что делать. Я даже к колдунам ездил", – поделился Арзуманян.

Артист сам был инициатором того, чтобы искать решение проблемы. Он подчеркнул, что потеря детей была трагедией не только для его жены, но и для него тоже.

Я внутри плакал, но я не показывал что я плачу. Я постоянно я показывал что я сильный и я вытащу тебя из этой ситуации. Понимал, что моя поддержка ей сейчас просто сверхважна. В мыслях вообще там не было такого что там найти кого-то другого. В этом и сила – поддержка именно мужчины,

– считает Арам Арзуманян.

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