Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик и его жена Екатерина воспитывают четверых детей. Младшая дочь Мария появилась на свет в январе этого года.

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Екатерина Усик опубликовала на своей странице новые фото с младшей дочерью. 28 июня ей исполнится 5 месяцев.

Жена боксера позировала перед камерой в небесно-голубой атласной рубашке, которую дополнила черной сумкой от Celine. Она держала 4-месячную Марию, одетую в белый наряд, на руках.



Екатерина Усик с дочкой / Фото из инстаграма Екатерины Усик

В инстаграм-сториз жена Александра Усика поделилась коллажем из милых фотографий дочери.



Младшая дочь Усиков / Фото из инстаграма Екатерины Усик

В комментариях под фото поклонники и друзья засыпали Екатерину с дочкой приятными словами.

"Красавицы! Благослови вас Господь";

"Лапочки";

"Красавицы";

"Зацеловала бы обеих";

"Ну что за бусинка";

"Какие сладенькие".

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