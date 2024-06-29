Благодарная за долгий путь вместе, – звезда сериала "Крепостная" развелась с мужем

Украинская актриса Анна Сагайдачная сообщила, что развелась с мужем. Это произошло еще около года назад.

Актриса сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная и ее муж Евгений Третьяк были в браке около пяти лет. Но их пути разошлись, о чем звезда сообщила на своей странице.

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Анна Сагайдачная призналась, что долго откладывала сообщение. Похоже, что супруги расторгли брак еще в прошлом году.

Я долго откладывала этот пост – еще с прошлого года. То ли слов не могла подобрать, то ли смелости не хватало... Ты лучший папа для нашего сына – другого я даже не представляю. Я благодарна тебе за наш долгий путь вместе. И пусть дальше мы шагаем отдельно, наш Тима – это наше самое большое сокровище и наша связь навсегда. Жизнь продолжается,

– написала Анна Сагайдачная.



Анна Сагайдачная и Евгений Третьяк с сыном / Фото из инстаграма актрисы

Личная жизнь Анны Сагайдачной