Благодарная за долгий путь вместе, – звезда сериала "Крепостная" развелась с мужем
Источник:Анна Сагайдачная
Украинская актриса Анна Сагайдачная сообщила, что развелась с мужем. Это произошло еще около года назад.
Актриса сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная и ее муж Евгений Третьяк были в браке около пяти лет. Но их пути разошлись, о чем звезда сообщила на своей странице.
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Анна Сагайдачная призналась, что долго откладывала сообщение. Похоже, что супруги расторгли брак еще в прошлом году.
Я долго откладывала этот пост – еще с прошлого года. То ли слов не могла подобрать, то ли смелости не хватало... Ты лучший папа для нашего сына – другого я даже не представляю. Я благодарна тебе за наш долгий путь вместе. И пусть дальше мы шагаем отдельно, наш Тима – это наше самое большое сокровище и наша связь навсегда. Жизнь продолжается,
– написала Анна Сагайдачная.
Анна Сагайдачная и Евгений Третьяк с сыном / Фото из инстаграма актрисы
Личная жизнь Анны Сагайдачной
- Анна Сагайдачная редко рассказывала о личной жизни. В одном из интервью она призналась, что находилась в отношениях со старшим на 17 лет мужчиной. Это была ее первая любовь, актрисе было 18 лет. Отношения были токсичными, Анна даже задумывалась о самоубийстве.
- Но впоследствии Анна Сагайдачная нашла свою настоящую любовь. В 2018 году она вышла замуж за продюсера Евгения Третьяка. У супругов родился сын Тимур.