Звезда "Крепостной" стал отцом во второй раз: фото с новорожденным малышом

25 марта 2024, 13:14
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Алексей Яровенко

Украинский актер Алексей Яровенко сообщил о пополнении в семье. Он с женой стали родителями во второй раз.

Алексей Яровенко и его жена Ольга Карпова поделились радостной новостью на своих страницах в инстаграме. Актер опубликовал трогательное фото с новорожденным, на котором он держал в руках ножки малыша.

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Алексей Яровенко стал отцом во второй раз

У украинского актера родился сын. Алексей Яровенко рассекретил, что его назвали Глебом.

Глеб Алексеевич Яровенко! Спасибо за сына,
– обратился актер к жене.


Алексей Яровенко с сыном / Фото из инстаграма актера

Это второй ребенок для супругов. В декабре 2021 года на свет появился первенец Алексея и Ольги – сын Даниил.

Что известно об отношениях звездных родителей

  • Алексей Яровенко и Ольга Карпова познакомились в Кишиневе, где в свое время проходил театральный фестиваль. Сначала они долго переписывались в соцсетях, а потом их общение продолжилось в офлайн-формате. Ранее Алексей Яровенко жил в Беларуси, но переехал в Украину ради любимой.
  • Алексея Яровенко можно узнать по ролям в проектах: "Мухтар. Новый след", "Хороший парень", "Артистка", "Сестры по наследству". Ольгу Карпову – в сериалах "Опер по вызову" и "Женский доктор-2".

Автор: Марія Касій