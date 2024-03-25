Звезда "Крепостной" стал отцом во второй раз: фото с новорожденным малышом

Украинский актер Алексей Яровенко сообщил о пополнении в семье. Он с женой стали родителями во второй раз.

Алексей Яровенко и его жена Ольга Карпова поделились радостной новостью на своих страницах в инстаграме. Актер опубликовал трогательное фото с новорожденным, на котором он держал в руках ножки малыша.

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Алексей Яровенко стал отцом во второй раз

У украинского актера родился сын. Алексей Яровенко рассекретил, что его назвали Глебом.

Глеб Алексеевич Яровенко! Спасибо за сына,

– обратился актер к жене.



Алексей Яровенко с сыном / Фото из инстаграма актера

Это второй ребенок для супругов. В декабре 2021 года на свет появился первенец Алексея и Ольги – сын Даниил.

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