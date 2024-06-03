Звезда "Бриджертонов" публично призналась, что влюблена в женщину

Актриса сериала "Бриджертоны" Джессика Мэдсен выразила поддержку сообществу ЛГБТК+ к Месяцу гордости (Pride Month). Звезда рассказала, что влюблена в женщину.

Британская актриса Джессика Мэдсен сыграла в "Бриджертонах" хитрую светскую львицу Крессиду Каупер. Она была соперницей Дафни, а в 3 сезоне подружилась с Элоизой Бриджертон.

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По случаю начала Месяца гордости Джессика Мэдсен выразила свою позицию относительно сообщества ЛГБТК+. Она опубликовала серию фото, которыми поздравила с Pride Month.

Также актриса поделилась видео, где позировала в белой футболке с принтом тай-дай, а ее лицо украшали стразы в цветах радуги. В комментариях звезда призналась, что влюблена в девушку.

Влюблена в женщину, громко об этом говорю и горжусь этим!

– написала Джессика Мэдсен.

Джессика Мэдсен о своем гендере

Звезда "Бриджертонов" открыто говорила о своей личной жизни и сексуальности. В прошлом году она призналась, что является бисексуалкой.

В связи с таким признанием актрисы фаны ожидают, что тема ЛГБТ-сообщества будет и в сериале "Бриджертоны". Поскольку в третьем сезоне героиня Джессики, Крессида, установила дружеские связи с Элоизой, некоторые зрители хотели бы видеть между ними нечто большее.