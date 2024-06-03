Британська акторка Джессіка Медсен зіграла у "Бріджертонах" хитру світську левицю Крессіду Каупер. Вона була суперницею Дафні, а у 3 сезоні подружилась з Елоїзою Бріджертон.

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З нагоди початку Місяця гордості Джессіка Медсен висловила свою позицію щодо спільноти ЛГБТК+. Вона опублікувала серію фото, якими привітала з Pride Month.

Також акторка поділилась відео, де позувала у білій футболці з принтом тай-дай, а її обличчя прикрашали стрази у кольорах веселки. У коментарях зірка зізналась, що закохана у дівчину.

Закохана в жінку, голосно про це говорю і пишаюся цим!

– написала Джессіка Медсен.

Джессіка Медсен про свій гендер

Зірка "Бріджертонів" відкрито говорила про своє особисте життя та сексуальність. Минулого року вона зізналась, що є бісексуалкою.

У зв'язку з таким зізнанням акторки фани очікують, що тема ЛГБТ-спільноти буде і в серіалі "Бріджертони". Оскільки у третьому сезоні героїня Джессіки, Крессіда, встановила дружні зв'язки з Елоїзою, деякі глядачі хотіли б бачити між ними щось більше.