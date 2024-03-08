Звезда "МастерШеф" Лиза Глинская заинтриговала нежным фото: в сети обсуждают ее беременность

Победительница и бывшая судья шоу "МастерШеф" поделилась новым фото. Фаны заподозрили, что звезда беременна..

Кулинарный эксперт и блогер опубликовала на личной странице нежное фото. Она никак это не прокомментировала, но в сети уже обсуждают снимок.

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Лиза Глинская намекнула на беременность

Звезда "МастерШеф" позировала на цветном фоне и надела атласное пудрово-розовое платье и белую полупрозрачную накидку. Она уложила волосы в локоны и обнажила плечи.

Лиза Глинская никак не прокомментировала новость, оставив эмоджи в виде цветов. Возможно, это сообщение она посвятила Международному дню борьбы за права женщин.



Лиза Глинская / Фото из инстаграма Лизы Глинской

В комментариях поклонники стали обсуждать беременность звезды кулинарного шоу. Немало фанов поздравили ее с пополнением:

"Поздравляю. Когда смотрела интервью, догадалась, что вы в положении";

"Поздравляю. Если мне не показалось, то еще раз поздравляю";

"Поздравляю от всего сердца".

Другие же пользователи заметили, что на самом деле это архивное фото. Лиза публиковала его несколько лет назад. Сейчас звезда никак не комментирует слухи.

Лиза Глинская потеряла ребенка

В недавнем интервью звезда "МастерШеф" рассказала о том, как потеряла ребенка во время родов. Елизавета рассказала, что рожала первенца в Ялте. Врач проколола ей пузырь (чего делать нельзя) и дала 4 стимуляционные таблетки вместо одной. Ребенок родился мертвым, а Лиза выжила чудом.

"Чем больше я тужилась, тем сильнее душила ребенка. Я родила мертвого ребенка. У меня началось кровотечение... я выжила каким-то чудом в этом всем", – вспоминала шеф-кондитер.

Елизавета не наказала врачей из-за отсутствия сил на тот момент, но сейчас очень об этом жалеет.