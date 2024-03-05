Выяснилось, что повар потеряла первенца из-за ошибки врачей. Она призналась, что длительное время работает с психологом по этому вопросу, но до сих пор чувствует свою вину.
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Лиза Глинская рассказала о потере ребенка
Кулинар поделилась, что рожала в Ялте. Происходило это в платном отделении роддома, поэтому женщина надеялась, что все будет "красиво, хорошо и под наблюдением". Впрочем, произошло наоборот.
Выяснилось, что Лиза приехала в клинику в 11 вечера, где врач проколола ей мочевой пузырь. Как рассказала знаменитость, так нельзя было делать, потому что оно остановило родовую деятельность. После этого женщине дали таблетки.
"Это были таблетки для стимуляции, а врач говорила, что это витаминки. Такую таблетку можно выпить только одну за ночь, а она запихнула в меня четыре. Уже утром я начала рвать кровью", – отметила звезда "МастерШеф".
Уже когда Елизавета рожала, возле нее собралась толпа разных врачей.
Чем больше я тужилась, то сильнее душила ребенка. Я родила мертвого ребенка. У меня началось кровотечение... я выжила каким-то чудом в этом всем,
– поделилась знаменитость.
Глинская добавила, что не наказала врачей, потому что не имела достаточно сил. В то же время сейчас она сожалеет об этом.
Интервью с Лизой Глинской: смотрите видео онлайн
Лиза Глинская воспитывает сына своего мужа
- Весной 2022 года повар во второй раз вышла замуж за мужа Максима, который имеет 11-летнего сына от предыдущего брака. В результате, бывшая судья "МастерШеф" стала мачехой.
- Выяснилось, что парня воспитывают, как мать, так и отец.
- "Малому 11 лет. Он сейчас живет в Киеве с мамой. Есть две семьи. Это ребенок, которого мы воспитываем совместно. То есть он 50% времени – то есть неделю через неделю – проводит с мамой и нами", – рассказала шеф-повар.
- Глинская признается, что порой сталкивается с трудностями из-за своей учительской натуры. Это приводит к периодическим бытовым конфликтам с сыном ее мужа. Несмотря на это, знаменитость уверяет, что активно работает над совершенствованием себя в воспитании парня.