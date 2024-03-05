Выяснилось, что повар потеряла первенца из-за ошибки врачей. Она призналась, что длительное время работает с психологом по этому вопросу, но до сих пор чувствует свою вину.

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Лиза Глинская рассказала о потере ребенка

Кулинар поделилась, что рожала в Ялте. Происходило это в платном отделении роддома, поэтому женщина надеялась, что все будет "красиво, хорошо и под наблюдением". Впрочем, произошло наоборот.

Выяснилось, что Лиза приехала в клинику в 11 вечера, где врач проколола ей мочевой пузырь. Как рассказала знаменитость, так нельзя было делать, потому что оно остановило родовую деятельность. После этого женщине дали таблетки.

"Это были таблетки для стимуляции, а врач говорила, что это витаминки. Такую таблетку можно выпить только одну за ночь, а она запихнула в меня четыре. Уже утром я начала рвать кровью", – отметила звезда "МастерШеф".

Уже когда Елизавета рожала, возле нее собралась толпа разных врачей.

Чем больше я тужилась, то сильнее душила ребенка. Я родила мертвого ребенка. У меня началось кровотечение... я выжила каким-то чудом в этом всем,

– поделилась знаменитость.

Глинская добавила, что не наказала врачей, потому что не имела достаточно сил. В то же время сейчас она сожалеет об этом.

Интервью с Лизой Глинской: смотрите видео онлайн

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