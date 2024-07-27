Юморист Андрей Лузан показался на военных учениях: первое фото в форме

Юморист Андрей Лузан официально присоединился к армии. Он показал первое фото в форме и рассказал о начале военной подготовки.

Андрей Лузан отправился на базовую военную подготовку 25 июля. Он рассказал, как проходит обучение.

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Андрей Лузан уже получил военную форму и базовое оборудование. По словам юмориста, он доволен всеми условиями. Он рассказал, что уже учился собирать и разбирать оружие.

"Форму получил. 30 секунд отжиманий. 30 секунд приседаний. Челночный бег. Я рад своему уровню подготовки относительно оборудования. У меня есть все на все случаи жизни. И это дает возможность чувствовать себя в определенной зоне комфорта. А это очень важно, когда ты месяц будешь жить в лесу. Очень благодарен тренеру за свое физическое состояние. Обед – сокровище", – поделился Андрей Лузан.



Андрей Лузан / Фото из телеграма Андрея Лузана

Напомним, основатель ютуб-канала "Львы на джипе" Андрей Лузан в начале месяца сообщил, что мобилизуется. Он решил пополнить ряды Сил Беспилотных Систем.