Звезда "Голоса страны", который служит в ВСУ, в третий раз стал отцом: первое фото малыша
Источник:Юрий Городецкий
Финалист "Голосу країни" Юрий Городецкий сообщил о пополнении в семье. Его жена-военная родила третьего ребенка.
Юрий Городецкий – украинский военнослужащий и суперфиналист шоу "Голос страны-13". Его жена также военнослужащая. В семье защитников на днях произошло пополнение – на свет появился третий ребенок.
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Юрий Городецкий и его возлюбленная стали родителями в третий раз. У них родился сын – это произошло в День отца, который в этом году праздновали 16 июня.
Любимая, это лучший подарок на День отца. Я самый счастливый отец в мире. Бесконечно Вас люблю,
– написал Юрий Городецкий.
Первое фото малыша / Фото из инстаграма Юрия Городецкого
Многодетную семью поздравила с пополнением Наталья Могилевская. Она встречалась с супругами в Одессе накануне родов. Певица рассекретила, что третьего сына назвали Александром.
Поздравляйте! В семье Городецких вчера родился мальчик, Александр. Мы виделись 2 дня назад на концерте в Одессе. Они волновались, что от эмоций начнут рожать именно в зале. Так и произошло, на следующий день они родили,
– рассказала артистка.
Чем известен Юрий Городецкий
- Юрий Городецкий вступил в ВСУ в 18 лет. Он является командиром подразделения в 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.
- Музыка всегда была важной частью его жизни. С первого класса он выступал в сельском клубе, а во время войны пел под гитару для своих собратьев. Юрий Городецкий прославился благодаря исполнению патриотических песен в 2022 году.
- Уже в 2023 году Юрий Городецкий принял участие в 13 сезоне "Голоса страны". Он прошел в суперфинал, но уступил победное место другому военному – Михаилу Панчишину.