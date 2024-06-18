Звезда "Голоса страны", который служит в ВСУ, в третий раз стал отцом: первое фото малыша

Финалист "Голосу країни" Юрий Городецкий сообщил о пополнении в семье. Его жена-военная родила третьего ребенка.

Юрий Городецкий – украинский военнослужащий и суперфиналист шоу "Голос страны-13". Его жена также военнослужащая. В семье защитников на днях произошло пополнение – на свет появился третий ребенок.

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Юрий Городецкий и его возлюбленная стали родителями в третий раз. У них родился сын – это произошло в День отца, который в этом году праздновали 16 июня.

Любимая, это лучший подарок на День отца. Я самый счастливый отец в мире. Бесконечно Вас люблю,

– написал Юрий Городецкий.



Первое фото малыша / Фото из инстаграма Юрия Городецкого

Многодетную семью поздравила с пополнением Наталья Могилевская. Она встречалась с супругами в Одессе накануне родов. Певица рассекретила, что третьего сына назвали Александром.

Поздравляйте! В семье Городецких вчера родился мальчик, Александр. Мы виделись 2 дня назад на концерте в Одессе. Они волновались, что от эмоций начнут рожать именно в зале. Так и произошло, на следующий день они родили,

– рассказала артистка.

Чем известен Юрий Городецкий