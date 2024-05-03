Звезда фильма "Гуцулка Ксеня" впервые рассказала о раке груди

Актриса Екатерина Молчанова рассказала, что у нее диагностировали онкологическое заболевание в начале февраля. Звезда фильма "Гуцулка Ксеня" уже перенесла операцию, но в дальнейшем ей нужно быть бдительной к своему здоровью.

Екатерина Молчанова рассказала, что прошла обследование в начале декабря, потому что делает проверки ежегодно. В ее семье по обеим линиям женщины болели раком.

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Звезда фильма "Гуцулка Ксеня" рассказала о раке

В начале февраля у актрисы диагностировали рак груди. Через месяц ей сделали операцию и вырезали опухоль, грудь сохранили. Теперь она является человеком, которая освободилась и выжила от рака. Также Екатерина начала месячный курс радиотерапии.

В начале февраля мне диагностировали рак груди. В начале марта мне сделали операцию, вырезали раковую опухоль. Грудь сохранили и оставили несколько шрамов. Мне повезло. Моя раковая клетка оказалась неагрессивной и диагностировали ее очень рано. Поэтому химиотерапия не показана,

– рассказала Молчанова.

Молчанова отметила, что ее рак гормонозависимый. Поэтому она 5 лет ежедневно будет принимать специальные лекарства, что введут ее в менопаузу. Из-за них в 35 у актрисы будет искусственный климакс – фактически, это цена ее жизни. Лечение от рака может исключить возможность стать мамой, но, по теории, в ее случае это временно.

Также звезде сделали генетический тест, проверяющий на предрасположенность к различным видам рака. Он оказался отрицательным, но ей все равно нужно принимать лекарства и часто проверяться у врача.

В течение последних 3 лет моя жизнь менялась много раз. Я успела пережить развод, депрессивный эпизод с приемом антидепрессантов, полномасштабное вторжение, беженство с ребенком, все приколы жизни мамы с ребенком в другой стране и рак. Каждый этот этап был максимально трансформационным. Но рак как-то быстро, без вопросов, отсек все ненужное,

– призналась Екатерина.



Екатерина Молчанова / Фото из инстаграма актрисы

Что было для актрисы самым трудным

Екатерина Молчанова отметила, что сложнее всего было признаться о болезни близким и в этом состоянии думать о будущем дочери.

Мне было так плохо, что хотелось сдохнуть. Но потом я вспоминала, что мне плохо от того, что я могу умереть, и я передумывала. И так по кругу. Жить внимательнее. Вот чему меня научил рак. Внимательнее к своему времени, решениям, к своему окружению,

– добавила актриса.

В конце Екатерина призвала всех записать себя и родных на осмотр. И еще до результатов жить свою жизнь внимательнее.