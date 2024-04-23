Знаменитость призналась, что тогда она выпила чрезмерное количество транквилизаторов. Все из-за душевной боли, с которой не могла справиться.

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Что Злата Огневич рассказала о попытке самоубийства

Певица призналась, обсуждать эту тему для нее сложно, и она не может раскрывать все детали того, что произошло, и что было причиной.

Триггером стали определенные обстоятельства в моей жизни. Это большая душевная боль и я не могла справиться. Это была не я... Триггером послужил человек,

– сказала Злата Огневич.

Исполнительница подчеркнула, что суицидальные мысли не возникают внезапно, а часто являются следствием многих факторов, способствующих этому.

Сначала легкая депрессия, потом – тяжелое психологическое состояние. Я была как нулевая система, которая чувствовала, что я умираю. И мне мозг подал идею, что это единственный путь избавиться от мучений души. И эта мысль мне приходила довольно часто,

– отметила знаменитость.

В то же время артистка подчеркнула, что сейчас бы никогда этого не сделала, потому что теперь осознает ценность жизни. Она подчеркнула, что уже прорабатывала эту тему с психотерапевтом.

Кто еще из украинских звезд хотел совершить самоубийство

Эктор Хименес-Браво рассказал, что три раза пытался покончить с собой. Шеф-повар сталкивался с высмеиванием и давлением со стороны отца и старшего брата и чувствовал себя "клоуном" для семьи.

Отцу с братом нравилось подшучивать, издеваться над моим видом. Я был очень худенький. И то, как я выглядел, как я двигался, как играл, как бегал в футбол, что бы я ни делал – всегда были насмешки и насмешки. Я был как клоун для них. И все семейные встречи – это были худшие моменты в моей жизни,

– поделился кулинар.

Он также добавил, что, стремясь показать отцу свою самостоятельность и успешность, он начал изучать кулинарию.