Известный танцовщик Женя Кот и его жена Наталья Татаринцева впервые стали родителями

Женя Кот впервые стал отцом. Его жена Наталья на днях родила первенца.

На свет появилась девочка. Супруги уже поделились первыми кадрами с доченькой из роддома.

Не пропустите После 15 лет брака: звезда "МастерШеф-5": звезда "МастерШеф-5" Екатерина Великая разводится

Выяснилось, что Женя Кот и Наталья Татаринцева стали родителями 10 июля в 12:12.

Наша принцесса родилась,

– отметила звездная пара.

Что известно о первом ребенке Евгения Кота и Натальи Татаринцевой