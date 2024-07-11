Известный танцовщик Женя Кот и его жена Наталья Татаринцева впервые стали родителями
11 июля 2024, 12:41Читати новину українською
Источник:Женя Кот
Женя Кот впервые стал отцом. Его жена Наталья на днях родила первенца.
На свет появилась девочка. Супруги уже поделились первыми кадрами с доченькой из роддома.
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Выяснилось, что Женя Кот и Наталья Татаринцева стали родителями 10 июля в 12:12.
Наша принцесса родилась,
– отметила звездная пара.
Что известно о первом ребенке Евгения Кота и Натальи Татаринцевой
- Несмотря на диагноз бесплодие у гимнастки, супруги не оставляли надежды стать родителями.
- Пара консультировалась с репродуктологами, рассматривала возможность экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и даже думала об усыновлении. Однако, несмотря на все усилия, беременность не наступала.
- В конце концов, приняв ситуацию такой, как она есть, Евгений и Наталья неожиданно получила радостную новость – они ожидают ребенка. Эта история напоминает, что иногда чудеса случаются тогда, когда их меньше всего ожидаешь.