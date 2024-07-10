Екатерину называют самой богатой участницей кулинарного проекта. Зрители неоднократно имели возможность услышать о ее отношениях с мужем и отдыхе за границей.

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Впрочем, Великая сейчас находится в поиске адвоката по разводам. Блогерша не раскрыла причины разрыва с экс-возлюбленным, но призналась, что смирилась с новым этапом в ее жизни.

В то же время Екатерина успокоила поклонников, заверив, что с ней все хорошо и "остались только формальности".

Экс-супруг звезды "МастерШеф" Андрей Великий является бизнесменом и специалистом по инвестициям. В своих соцсетях он делится фото из-за границы, поэтому можно предположить, что в Украине тот не живет. Интересно, что в начале полномасштабного вторжения Андрей занимался волонтерством, но вскоре перестал освещать помощь в блоге. Через год он неожиданно появился в информационном пространстве, но уже находясь в Европе.

Напомним, пара Екатерины и Андрея Великих пробыла в браке 15 лет. У экс-супругов есть 3-летний сын, который живет со звездной мамой, но имеет возможность проводить время с обоими родителями.