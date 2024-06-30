В боевом снаряжении с оружием: Женя Галич поделился новыми фото с полигона
30 июня 2024, 11:29Читати новину українською
Источник:Женя Галич
Уже более двух лет фронтмен группы O.Torvald, Евгений Галич, служит в рядах ВСУ. На днях он поделился новыми фотографиями с военных учений.
Это артист сделал в День Конституции Украины, который ежегодно отмечают 28 июня. Под фотографиями музыкант призвал украинцев к регулярным тренировкам, подчеркивая, что это может спасти чью-то жизнь.
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Женя Галич выставил кадры с полигона в полном боевом снаряжении с оружием в руках.
Для борьбы за конституционные права и свободы человека мы должны держать себя в форме и поддерживать Силы Обороны Украины! Тренируйтесь, когда у вас есть время. Это может спасти чью-то жизнь. Помним, что "Пот экономит кровь",
– подчеркнул певец.
Что известно о службе Жени Галича в ВСУ
- Сначала артист занимался волонтерством, а в марте 2022 года, когда был создан 135 батальон 114 бригады территориальной обороны ВСУ, присоединился к войску. Со временем он стал офицером, а тогда получил звание лейтенанта.
- Пребывание в армии изменило Евгения – он набрал 7 килограммов и подстриг волосы.
- Музыкант отмечает, что армейская зарплата небольшая, но ему помогают сбережения и роялти.
- Несмотря на службу, Галич с группой O.Torvald проводит благотворительные концерты в поддержку ВСУ. Известно, что на фронте также находится гитарист бэнда.