Для этого она призвала подписчиков задавать ей вопросы, которые их интересуют. Один из них был – о планировании беременности.
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Так, выяснилось, что супруги не сдавали анализов и не проходили никаких обследований перед тем, как Катрина забеременела.
У нас все получилось с первой попытки (с первого месяца), поэтому я даже не успела. Если бы не получилось, то я бы все подряд сдала, потому что я очень тревожный человек. Единственное, что мы пошли на УЗИ, чтобы посмотрели, будет ли (и когда) овуляция в том месяце, но врачи отправили меня на МРТ, потому что не могли кое-что рассмотреть,
– отметила Екатерина.
Женщине сказали, что она может забеременеть только тогда, когда овуляция происходит в правом яичнике.
На следующий день я еще раз пошла на УЗИ и мне сказали, что овуляции в том месяце вообще не будет... Но я забеременела в тот же самый месяц,
– добавила жена шоумена.
Екатерина Остапчук рассказала подробности о своей беременности / Скриншоты из инстаграм-сторис
Заметим, Владимир Остапчук станет отцом в третий раз, тогда как для Екатерины – это будет первый ребенок.