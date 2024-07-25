Жена Остапчука впервые заговорила о беременности: планировали ли супруги ребенка

Стало известно, что Владимир Остапчук и его 24-летняя жена ждут ребенка. Теперь Екатерина решила рассказать некоторые подробности о своей беременности.

Для этого она призвала подписчиков задавать ей вопросы, которые их интересуют. Один из них был – о планировании беременности.

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Так, выяснилось, что супруги не сдавали анализов и не проходили никаких обследований перед тем, как Катрина забеременела.

У нас все получилось с первой попытки (с первого месяца), поэтому я даже не успела. Если бы не получилось, то я бы все подряд сдала, потому что я очень тревожный человек. Единственное, что мы пошли на УЗИ, чтобы посмотрели, будет ли (и когда) овуляция в том месяце, но врачи отправили меня на МРТ, потому что не могли кое-что рассмотреть,

– отметила Екатерина.

Женщине сказали, что она может забеременеть только тогда, когда овуляция происходит в правом яичнике.

На следующий день я еще раз пошла на УЗИ и мне сказали, что овуляции в том месяце вообще не будет... Но я забеременела в тот же самый месяц,

– добавила жена шоумена.

Екатерина Остапчук рассказала подробности о своей беременности / Скриншоты из инстаграм-сторис

Заметим, Владимир Остапчук станет отцом в третий раз, тогда как для Екатерины – это будет первый ребенок.