Ирина заверила, что артист должен служить в армии, а не петь для других. В то же время это заявление касалось и Святослава Вакарчука, лидера группы "Океан Эльзы", который опроверг слухи о своей демобилизации.

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Впрочем, жена Козловского не замедлила с ответом на слова Фарион. Юлия предположила, что своим громким заявлением, где вспомнила двух известных певцов, языковед хотела напомнить о себе. Бакуменко удивилась таким высказыванием филолога.

Чтобы вам всю жизнь так хорошо пелось, как "пел" Виталий Козловский на службе с ваших слов,

– отметила жена исполнителя.



Юлия Бакуменко отреагировала на слова Фарион / Скриншот из инстаграм-сторис

В то же время Юлия рассказала о буднях Виталия на фронте. Женщина вспомнила о сложности работы военного и спросила у Фарион, имела ли та возможность пережить подобное.

Вы хоть раз посидели в блиндаже под обстрелом, думая, куда следующий снаряд полетит, понюхали амброзии в Донецкой области, таскали боекомплекты, ждали днями дождя, чтобы переместиться по позициям, пока нет вражеских дронов над головой? Нет? То спросите у Виталия Козловского, как оно, а потом пи**ите,

– подчеркнула Бакуменко.



Жена Козловского о заявлении Ирины Фарион / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, Виталий Козловский сейчас служит в Национальном президентском оркестре при Министерстве обороны. Певец является рядовым солдатом, который выходит в наряды и занимается военным делом, как и все его собратья.