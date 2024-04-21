Что с нашей страной не так, – заплаканная жена Виктора Павлика ответила на хейт ее сына
Источник:Екатерина Репяхова
Украинский артист Виктор Павлик и его жена блоггер Екатерина Репяхова имеют 2-летнего сына Михаила. Впрочем, мальчику диагностировали "откат в развитии", лечением которого активно занимается женщина. Однако, хейтеры решили упрекнуть этим фактом Екатерину, на что она уже отреагировала.
Звездная мама поставила на место "диванных критиков" ее сына. К тому же она подробно рассказала о лечении своего ребенка.
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Екатерина Репяхова ответила хейтерам своего сына
Бизнесвумен устала терпеть хейт и решила ответить на все негативные комментарии. Женщина показала неуместные высказывания пользователей о развитии ее сына и откровенно прокомментировала их.
Умников вызвали? Мой мальчик еще всем покажет. Из-за таких людей в нашем обществе не нормотипичные дети считаются чем-то постыдным и это большая беда,
– ответила Репяхова.
Жена Павлика ответила хейтерам / Скриншот из инстаграмм-сторис блогера
Екатерина активно занимается лечением мальчика. Так, сын Павлика занимается нейрокоррекцией, плаванием, посещает детский сад и развивающие занятия.
Я горжусь быть мамой не нормотипичного ребенка. Мой сын выбрал меня, потому что знал, что его буду любить таким, каким он есть. Я пройду с ним этот трудный путь. Я буду держать его за руку столько, сколько ему это будет нужно. Что с нашей страной не так?
– поделилась инфлюенсерка.
Репяхова о хейте сына / Скриншот из инстаграмм-сторис бизнесвумен
Заплаканная Екатерина Репяхова / Скриншот из инстаграмм-сторис блогера
Что известно о сыне Репяховой и Павлика
- В 2020 году у звездной пары родился сын Михаил.
- У ребенка обнаружили задержку речи и специфическое расстройство речевой артикуляции. Лечением Михаила Екатерина делится с подписчиками своего блога. Женщина верит, что сын обязательно выздоровеет.
- В то же время у мальчика диагностировали косолапость, заболевание, которое может или исчезнуть естественным путем, с взрослением ребенка, или останется до конца жизни.
- По словам Репяховой, лечение сына проходит довольно успешно. Он начал воспроизводить звуки, говорит некоторые слова и демонстрирует лучшее понимание разговорной речи.