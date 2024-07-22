Жена Мирошниченко рассказала о мечте названной дочери: трогательное видео

22 июля 2024, 17:58
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Инна Мирошниченко

Жена Тимура Мирошниченко обнародовала трогательный ролик с названной дочерью. Она поделилась диалогом с девочкой о ее мечтах.

Юрист Инна Мирошниченко показала видео, как сидит с названной дочкой Ангелиной возле дома. Они обнимались на фоне Днепра.

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Жена шоумена пересказала разговор с Ангелиной. Инна объяснила девочке, что значит мечтать, и спросила о ее мечтах.

"Я мечтала о тебе, Тимуре, братьев и сестре", – ответила девочка.

Инна Мирошниченко с дочкой: видео

Трогательный ролик растрогал поклонников Инны Мирошниченко. Они поделились эмоциями в комментариях:

  • "Я что, захожу в инстаграм плакать?"
  • "Инна, не знаю, почему я так счастлива за Ангелину, за вас, что вы есть такие невероятные люди на этой планете!";
  • "Между вами чувствуется невероятная связь. Эта девочка будет невероятно счастливой";
  • "До слез. Вы прекрасная семья! Пример для подражания для многих!";
  • "Ваша семья не спасла целый мир, и спасла миры двух замечательных детей. Вы – пример для каждого. Спасибо вам".

Автор: Марія Касій