Через 9 лет после смерти мужа: жена Скрябина призналась, имеет ли новую любовь
Источник:"Люкс ФМ"
Уже 9 лет прошло с момента трагической гибели Кузьмы Скрябина. На допремьерном показе фильма "Я, Победа и Берлин" его жена Светлана призналась нашла ли после смерти мужа новую любовь.
К тому же женщина раскрыла подробности своей жизни с момента гибели Кузьмы. По ее словам, то было настоящее “безумие”.
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Что же произошло со Светланой Бабийчук после смерти Кузьмы
По словам жены Скрябина, их брак был сплошным приключением. Она сравнила союз с Кузьмой с безумной жизнью двух огней. Мужчина даже после смерти не подарил женщине покой, оставив после себя огромное сокровище в виде своего творчества.
Мне кажется, что у меня вся жизнь была сумасшедшая, даже сейчас он не дал мне покоя, ушел и оставил такое свое огромное сокровище: песни, книги и все остальное. Это все было от начала и до конца очень безумная жизнь двух таких огней,
– призналась Бабийчук.
Интервью жены Скрябина: смотрите видео онлайн
Появилось ли в сердце Светланы место для новой любви
Женщина высказалась о новой любви фразой из песни Кузьмы "Последняя сигарета".
У Андрея есть такие слова: "Что будет с нами, знает только Бог", так что это, знает только Бог,
– загадочно ответила жена Скрябина.
Также Светлана добавила, что для нее было очень важным чтобы фильм о ее муже увидели в первую очередь военные. По словам женщины, Андрей бы этого тоже очень хотел.
"Я, Победа и Берлин": смотрите онлайн трейлер фильма
О чем кинолента "Я, Победа и Берлин"
- По сюжету фильма, обычный парень и начинающий музыкант, по имени Кузьма отправляется в Берлин вместе со своим другом Бардом на старой машине "Победа". Там он планирует обменять раритетную машину на желаемый шестисотый "Мерседес" у известного коллекционера.
- Кузьма обещает вернуться домой на новой машине своей любимой девушке Барбаре, а также успеть на выступление вместе со своими друзьями из группы. Однако путешествие оказывается полностью неожиданной и полна непредсказуемых ситуаций.
- Режиссером фильма является Ольга Ряшина. Продюсерами ленты стали: Алексей Терентьев, Юрий Артеменко и Ольга Пантелеймонова. У главных ролях снялись Иван Блиндар, Мария Стопник и Владимир Гева.