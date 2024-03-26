К тому же женщина раскрыла подробности своей жизни с момента гибели Кузьмы. По ее словам, то было настоящее “безумие”.

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Что же произошло со Светланой Бабийчук после смерти Кузьмы

По словам жены Скрябина, их брак был сплошным приключением. Она сравнила союз с Кузьмой с безумной жизнью двух огней. Мужчина даже после смерти не подарил женщине покой, оставив после себя огромное сокровище в виде своего творчества.

Мне кажется, что у меня вся жизнь была сумасшедшая, даже сейчас он не дал мне покоя, ушел и оставил такое свое огромное сокровище: песни, книги и все остальное. Это все было от начала и до конца очень безумная жизнь двух таких огней,

– призналась Бабийчук.

Интервью жены Скрябина: смотрите видео онлайн

Появилось ли в сердце Светланы место для новой любви

Женщина высказалась о новой любви фразой из песни Кузьмы "Последняя сигарета".

У Андрея есть такие слова: "Что будет с нами, знает только Бог", так что это, знает только Бог,

– загадочно ответила жена Скрябина.

Также Светлана добавила, что для нее было очень важным чтобы фильм о ее муже увидели в первую очередь военные. По словам женщины, Андрей бы этого тоже очень хотел.

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