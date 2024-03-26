До того ж жінка розкрила подробиці свого життя з моменту загибелі Кузьми. За її словами, то було справжнє "божевілля".

До слова Що ти дивився, – зірка "Я, Побєда і Берлін" емоційно звернувся до тих, хто не дивиться наше кіно

Що ж сталося зі Світланою Бабійчук після смерті Кузьми

За словами дружини Скрябіна, їхній шлюб був суцільною пригодою. Вона порівняла союз із Кузьмою з шаленим життям двох вогнів. Чоловік навіть після смерті не подарував жінці спокій, залишивши після себе величезний скарб у вигляді своєї творчості.

Мені здається, що в мене все життя було божевільне, навіть зараз він не дав мені спокою, пішов і залишив такий свій величезний скарб: пісні, книжки і все решта. Це все було від початку і до кінця дуже шалене життя двох таких вогнів,

– зізналася Бабійчук.

Інтерв'ю дружини Скрябіна : дивіться відео онлайн

Чи з'явилося у серці Світлани місце для нового кохання

Жінка висловилася про нове кохання фразою з пісні Кузьми "Остання сигарета".

В Андрія є такі слова: "Що буде з нами, знає тільки Бог", так що це, знає тільки Бог,

– загадково відповіла дружина Скрябіна.

Також Світлана додала, що для неї було дуже важливим аби фільм про її чоловіка побачили впершу чергу військові. За словами жінки, Андрій би цього теж дуже бажав.

"Я, Побєда і Берлін": дивіться онлайн трейлер фільму

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