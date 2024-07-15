В нижнем белье: жена Евгения Кота рассекретила вес на пятый день после родов

На днях жена Евгения Кота, гимнастка Наталья Татаринцева впервые стала мамой. После появления дочери на свет тренер радует фанатов семейным контентом и рассказами о родах.

Так, недавно пара показала первые фото новорожденной Лели. На кадрах Евгений и Наталья нежно держат дочку на руках и с любовью. смотрят на нее.

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Уже прошло несколько дней после родов Татаринцевой, поэтому она решила показать, как выглядит ее тело. По словам блогера, ее вес стремительно уменьшается. Так, в день родов тренер весила 67,5 килограммов, а теперь – 60,5 килограммов.

Спасибо девочкам за бешеную поддержку по поводу моей формы сейчас, моего животика и нового шрама. Это очень ценно,

– отметила супруга хореографа.



Наталья Татаринцева раскрыла свой вес / Скриншот из инстаграм-сторис

Чтобы показать изменения своей фигуры, Наталья опубликовала фото, на которых предстала в нижнем белье. Гимнастка держит живот, который уменьшился после родов. Татаринцева заверила, что у нее уже нет целлюлита и отеков ног. Жена Евгения заметила, что вернуться в форму ей помогают правильное питание и спорт.

Грудь, правда, теперь требуют больше внимания и заботы, но тело в целом чувствует легкость, и энергии, несмотря на усталость, как-то больше,

– призналась Наталья.



Татаринцева об изменениях своей фигуры / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, после появления дочери на свет, Евгений Кот и Наталья Татаринцева стали чаще радовать поклонников семейным контентом. Так, на днях хореограф показал, как проводит время с новорожденным ребенком.