Уже неделю как мама: жена Евгения Кота поделилась новыми фото дочери

Евгений Кот и Наталья Татаринцева уже неделю, как стали родителями дочери. По этому случаю гимнастка решила порадовать фанатов семейным контентом за последние 7 дней.

На днях хореограф опубликовал видео, на котором показал весь процесс от подготовки к родам – до рождения ребенка. Молодые родители показали момент появления своей дочери на свет, чем растрогали фанатов.

Интересно Наталья Могилевская показала свою 12-летнюю дочь и рассказала о ее будущем

В своих соцсетях Наталья поделилась фотографиями со знаковых событий связанных с ребенком. Так, подписчики увидели фото сразу после выписки из роддома, на которых девочка находится первый день дома. На следующих кадрах Татаринцева нежно держит ребенка на руках. Далее гимнастка очаровала видео, где Евгений Кот спит рядом с дочкой. Также тренер показала знакомство первенца с собакой.

Последние 7 дней – это о магии внутри меня, об ощущении женственности на полную и желание делиться этим с окружающими,

– призналась Наталья.

Поклонники супругов поздравили Татаринцеву с новой ролью мамы и выразили восторг маленькому ребенку.

"Ваш ребенок это чудо";

"Счастье быть мамой, я вас поздравляю! Кайфуй, даже когда очень сложно. Дети так быстро растут";

"Желаю вам большого счастья. Наслаждайтесь по максимуму ребенком, ощущением, отношениями";

"И это только начало, увидите как дальше будет распирать от счастья, особенно, когда ты мама девочки".

Напомним, 10 июля, супруги впервые стали родителями. Евгений и Наталья назвали дочь Лелей. По словам тренера, это имя считается богиней влюбленных молодых пар и источником любви для человеческих сердец.