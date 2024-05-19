К тому же жена актера рассказала, что их отношения несколько изменились после пополнения в семье. Впрочем, все проблемы быстро решаются.
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Какие трудности в браке Арзуманяна
Кристина поделилась, что до появления детей все внимание Арама было приковано к ней. Однако, теперь супруги имеют разное видение на проведение свободного времени. Поэтому, из-за этого у пары иногда возникают "терочки".
Сейчас нас много и внимание нужно всем. А когда он есть, то ему тоже хочется тишины и покоя. Он предлагает сериальчик посмотреть, а я не хочу. Я хочу книгу почитать в тишине, чтобы мне никто не мешал. Ну есть у нас такие "терочки",
– призналась жена Арзуманяна.
В ответ на слова жены, Арам заверил, что меньше любить свою женщину не стал. В то же время их любовь приобрела новую форму.
Я ей об этом каждый день говорю. А она мне говорит: "Ты тогда просто так пылал, а теперь все ровно идет". Возможно, есть и доля правды, но говорится именно о действиях. Но это не значит, что я ее меньше люблю. Люблю еще сильнее. Просто уже же супруги,
– поделился актер.
Жена Арзуманяна о трудностях в браке: смотрите видео онлайн
Что известно о супругах Арама и Кристины
- В 2012 году пара поженилась. Звезды жили в Мелитополе, что в Запорожской области.
- Впрочем, течение трех лет Кристина имела выкидыши, что не давало возможности супругам родить ребенка.
- Однако, в 2016 году жене актера удалось подарить жизнь дочери Анаит.
- В 2017 году семья переехала в Киев.
- Уже через два года у звездной пары родился сын Тигран.