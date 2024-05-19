К тому же жена актера рассказала, что их отношения несколько изменились после пополнения в семье. Впрочем, все проблемы быстро решаются.

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Какие трудности в браке Арзуманяна

Кристина поделилась, что до появления детей все внимание Арама было приковано к ней. Однако, теперь супруги имеют разное видение на проведение свободного времени. Поэтому, из-за этого у пары иногда возникают "терочки".

Сейчас нас много и внимание нужно всем. А когда он есть, то ему тоже хочется тишины и покоя. Он предлагает сериальчик посмотреть, а я не хочу. Я хочу книгу почитать в тишине, чтобы мне никто не мешал. Ну есть у нас такие "терочки",

– призналась жена Арзуманяна.

В ответ на слова жены, Арам заверил, что меньше любить свою женщину не стал. В то же время их любовь приобрела новую форму.

Я ей об этом каждый день говорю. А она мне говорит: "Ты тогда просто так пылал, а теперь все ровно идет". Возможно, есть и доля правды, но говорится именно о действиях. Но это не значит, что я ее меньше люблю. Люблю еще сильнее. Просто уже же супруги,

– поделился актер.

Жена Арзуманяна о трудностях в браке: смотрите видео онлайн

Что известно о супругах Арама и Кристины