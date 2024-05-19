До того ж дружина актора розповіла, що їхні стосунки дещо змінилися після поповнення в родині. Втім, всі проблеми швидко вирішуються.

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Які труднощі у шлюбі Арзуманяна

Христина поділилася, що до появи дітей уся увага Арама була прикута до неї. Однак, тепер подружжя має різне бачення на проведення вільного часу. Тому, через це у пари інколи виникають "терочки".

Зараз нас багато і увага потрібна всім. А коли він є, то йому теж хочеться тиші та спокою. Він пропонує серіальчик подивитися, а я не хочу. Я хочу книгу почитати у тиші, щоб мені ніхто не заважав. Ну є у нас такі "терочки",

– зізналася дружина Арзуманяна.

У відповідь на слова дружини, Арам запевнив, що менше любити свою жінку не став. Водночас їхнє кохання набуло нової форми.

Я їй про це щодня кажу. А вона мені каже: "Ти тоді просто так палав, а тепер все рівно йде". Можливо, є й доля правди, але мовиться саме про дії. Але це не означає, що я її менше люблю. Люблю ще дужче. Просто вже ж подружжя,

– поділився актор.

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