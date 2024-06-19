Жена Александра Усика показала младшую дочь: фото очаровали сеть

19 июня 2024, 10:27
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Екатерина Усик

Жена украинского боксера Александра Усика поделилась новыми фото с младшей дочерью. Екатерина растрогала сеть кадрами с 4-месячной Марией.

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик и его жена Екатерина воспитывают четверых детей. Младшая дочь Мария появилась на свет в январе этого года.

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Екатерина Усик опубликовала на своей странице новые фото с младшей дочерью. 28 июня ей исполнится 5 месяцев.

Жена боксера позировала перед камерой в небесно-голубой атласной рубашке, которую дополнила черной сумкой от Celine. Она держала 4-месячную Марию, одетую в белый наряд, на руках.


Екатерина Усик с дочкой / Фото из инстаграма Екатерины Усик

В инстаграм-сториз жена Александра Усика поделилась коллажем из милых фотографий дочери.


Младшая дочь Усиков / Фото из инстаграма Екатерины Усик

В комментариях под фото поклонники и друзья засыпали Екатерину с дочкой приятными словами.

  • "Красавицы! Благослови вас Господь";
  • "Лапочки";
  • "Красавицы";
  • "Зацеловала бы обеих";
  • "Ну что за бусинка";
  • "Какие сладенькие".

История любви Александра и Екатерины Усик

  • Будущая пара училась в одной школе в Симферополе. Еще в подростковом возрасте Александр ухаживал за Екатериной и писал ей стихи. Но девушка согласилась прогуляться с ним лишь тогда, если он выиграет бой. С тех пор они вместе.
  • В 2009 году пара поженилась в Крыму. В то время Екатерина была беременна, а через недолгое время у супругов родилась первая дочь.
  • Сейчас звездные родители воспитывают четверых детей. Это 13-летняя Елизавета, двое сыновей: Михаил и Кирилл. Самая младшая Мария родилась 28 января этого года.
Автор: Марія Касій