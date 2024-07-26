Искусственная и вредная, – Жадан сказал, есть ли пропасть между войском и тылом

Фронт и тыл – это действительно две разные реальности. Но стоит понимать, что пропасть между ними является искусственной.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий 13 бригады Нацгвардии Украины "Хартия" Сергей Жадан, заметив, что нужно налаживать коммуникационные мостики между фронтом и тылом.

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Пропасть между фронтом и тылом является вредной

Как отметил Жадан, нужно преодолевать эту пропасть. Важно, чтобы люди, которые сейчас не воюют, понимали, что происходит в армии и как они могут быть полезными. Ни в коем случае нельзя противопоставлять эти две реальности друг другу.

Нельзя этого делать, чтобы эти реальности друг друга не пугали и чтобы между ними не было градуса конфликта. Это очень важно. Войско за что воюет? За страну; за тех людей, которые сегодня не мобилизовались. Та пропасть, которая сегодня есть, кажется мне искусственной и вредной. Ее нужно преодолевать,

– подчеркнул Жадан.

Понятно, что и военные, и гражданские устали. Тылу не нужно стесняться своей усталости. Если трудно, лучше поделиться своими переживаниями. Всегда найдется тот, кто подстрахует. Однако важно, чтобы такие настроения не переросли в демотивацию.

Если тебе трудно, скажи об этом вслух, чтобы тебе помочь. Понятно, что все устали. Но те, кто находятся непосредственно на фронте, их уровень усталости, стресса вообще не идет в сравнение с людьми, в которых на 10 часов выключили свет. Надо с уважением относиться к военным, понимая их уровень риска. Но устают все. Все живые люди,

– отметил Жадан.