Объявили всех номинантов YUNA-2024: кто поборется за главную музыкальную премию страны

7 марта 2024, 15:44
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Источник:

YUNA

Национальная музыкальная премия YUNA-2024 открывает сезон. Организаторы объявили всех номинантов: от известных до молодых украинских артистов.

Главная музыкальная премия страны YUNA объявила претендентов на победу в 2024 году. Жюри выбирали песни, альбомы и дуэты среди тех работ, которые были представлены с 1 января по 31 декабря 2023 года и дебютировали на радио или телевидении.

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Отбор номинантов – это первый тур голосования судей премии, который проходил с 19 по 29 февраля. В течение марта будет проходить второй тур, в котором и будут выбирать победителей. Церемония награждения может состояться офлайн, однако это зависит от событий в стране.

Что касается триумфаторов и главных претендентов на премию – это безусловно певица KOLA, которая представлена в этом году в 3 номинациях. К тому же 4 из 5 ее песен вошли в категорию "Лучший дуэт/коллаборация".

Объявление номинантов YUNA-2024: смотрите видео онлайн

Полный список номинантов

Лучший альбом

  • Cheev – Noir
  • Джамала – Qirim
  • Макс Барских – "Зорепад"
  • Артем Пивоваров – "Твои стихи, мои ноты Pt.1"
  • Ziferblat – "Перетворення"

Лучший исполнитель

  • Макс Барских
  • SHUMEI
  • YAKTAK
  • Артем Пивоваров

Лучший дуэт/коллаборация

  • KOLA & ADAM – "Зорепади"
  • MamaRika & KOLA – "Люди"
  • SHUMEI & Злата Огневич – "Буревіями"
  • YAKTAK & KOLA – "Порічка"
  • Океан Эльзы & KOLA – "Коли ми двоє"

Лучшая исполнительница

  • Надя Дорофеева
  • Jerry Heil
  • Klavdia Petrivna
  • KOLA
  • Злата Огневич

Лучший видеоклип

  • Владимир Дантес – "Чуєш"
  • Макс Барских – RICH
  • SHUMEI & Злата Огневич – "Буревіями"
  • "Антитела" – "Фортеця Бахмут"

Лучшая поп-группа

  • KADNAY
  • Kalush Orchestra
  • KAZKA
  • Latexfauna
  • TVORCHI

Открытие года

  • ADAM
  • ENLEO
  • Klavdia Petrivna
  • Максим Бородин
  • Ziferblat

Лучшая рок-группа

  • KOZAK SYSTEM
  • The Hardkiss
  • "Антитіла"
  • "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"
  • "Жадан и Собаки"

Лучшая песня

  • Klavdia Petrivna – "Знайди мене"
  • SHUMEI & Злата Огневич – "Буревіями"
  • YAKTAK & KOLA – "Порічка"
  • Антитела – "Фортеця Бахмут"
  • Артем Пивоваров – "Маніфест"
Автор: Марія Касій