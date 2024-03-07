Объявили всех номинантов YUNA-2024: кто поборется за главную музыкальную премию страны
Источник:YUNA
Национальная музыкальная премия YUNA-2024 открывает сезон. Организаторы объявили всех номинантов: от известных до молодых украинских артистов.
Главная музыкальная премия страны YUNA объявила претендентов на победу в 2024 году. Жюри выбирали песни, альбомы и дуэты среди тех работ, которые были представлены с 1 января по 31 декабря 2023 года и дебютировали на радио или телевидении.
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Отбор номинантов – это первый тур голосования судей премии, который проходил с 19 по 29 февраля. В течение марта будет проходить второй тур, в котором и будут выбирать победителей. Церемония награждения может состояться офлайн, однако это зависит от событий в стране.
Что касается триумфаторов и главных претендентов на премию – это безусловно певица KOLA, которая представлена в этом году в 3 номинациях. К тому же 4 из 5 ее песен вошли в категорию "Лучший дуэт/коллаборация".
Объявление номинантов YUNA-2024: смотрите видео онлайн
Полный список номинантов
Лучший альбом
- Cheev – Noir
- Джамала – Qirim
- Макс Барских – "Зорепад"
- Артем Пивоваров – "Твои стихи, мои ноты Pt.1"
- Ziferblat – "Перетворення"
Лучший исполнитель
- Макс Барских
- SHUMEI
- YAKTAK
- Артем Пивоваров
Лучший дуэт/коллаборация
- KOLA & ADAM – "Зорепади"
- MamaRika & KOLA – "Люди"
- SHUMEI & Злата Огневич – "Буревіями"
- YAKTAK & KOLA – "Порічка"
- Океан Эльзы & KOLA – "Коли ми двоє"
Лучшая исполнительница
- Надя Дорофеева
- Jerry Heil
- Klavdia Petrivna
- KOLA
- Злата Огневич
Лучший видеоклип
- Владимир Дантес – "Чуєш"
- Макс Барских – RICH
- SHUMEI & Злата Огневич – "Буревіями"
- "Антитела" – "Фортеця Бахмут"
Лучшая поп-группа
- KADNAY
- Kalush Orchestra
- KAZKA
- Latexfauna
- TVORCHI
Открытие года
- ADAM
- ENLEO
- Klavdia Petrivna
- Максим Бородин
- Ziferblat
Лучшая рок-группа
- KOZAK SYSTEM
- The Hardkiss
- "Антитіла"
- "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"
- "Жадан и Собаки"
Лучшая песня
- Klavdia Petrivna – "Знайди мене"
- SHUMEI & Злата Огневич – "Буревіями"
- YAKTAK & KOLA – "Порічка"
- Антитела – "Фортеця Бахмут"
- Артем Пивоваров – "Маніфест"