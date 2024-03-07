Объявили всех номинантов YUNA-2024: кто поборется за главную музыкальную премию страны

Национальная музыкальная премия YUNA-2024 открывает сезон. Организаторы объявили всех номинантов: от известных до молодых украинских артистов.

Главная музыкальная премия страны YUNA объявила претендентов на победу в 2024 году. Жюри выбирали песни, альбомы и дуэты среди тех работ, которые были представлены с 1 января по 31 декабря 2023 года и дебютировали на радио или телевидении.

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Отбор номинантов – это первый тур голосования судей премии, который проходил с 19 по 29 февраля. В течение марта будет проходить второй тур, в котором и будут выбирать победителей. Церемония награждения может состояться офлайн, однако это зависит от событий в стране.

Что касается триумфаторов и главных претендентов на премию – это безусловно певица KOLA, которая представлена в этом году в 3 номинациях. К тому же 4 из 5 ее песен вошли в категорию "Лучший дуэт/коллаборация".

Объявление номинантов YUNA-2024: смотрите видео онлайн

Полный список номинантов

Лучший альбом

Cheev – Noir

Джамала – Qirim

Макс Барских – "Зорепад"

Артем Пивоваров – "Твои стихи, мои ноты Pt.1"

Ziferblat – "Перетворення"

Лучший исполнитель

Макс Барских

SHUMEI

YAKTAK

Артем Пивоваров

Лучший дуэт/коллаборация

KOLA & ADAM – "Зорепади"

MamaRika & KOLA – "Люди"

SHUMEI & Злата Огневич – "Буревіями"

YAKTAK & KOLA – "Порічка"

Океан Эльзы & KOLA – "Коли ми двоє"

Лучшая исполнительница

Надя Дорофеева

Jerry Heil

Klavdia Petrivna

KOLA

Злата Огневич

Лучший видеоклип

Владимир Дантес – "Чуєш"

Макс Барских – RICH

SHUMEI & Злата Огневич – "Буревіями"

"Антитела" – "Фортеця Бахмут"

Лучшая поп-группа

KADNAY

Kalush Orchestra

KAZKA

Latexfauna

TVORCHI

Открытие года

ADAM

ENLEO

Klavdia Petrivna

Максим Бородин

Ziferblat

Лучшая рок-группа

KOZAK SYSTEM

The Hardkiss

"Антитіла"

"БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"

"Жадан и Собаки"

Лучшая песня