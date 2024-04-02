Они несут смерть, – Yarmak впервые признался, убивал ли на войне
Источник:Слава Демин
Украинский рэпер Yarmak с началом полномасштабного вторжения присоединился к войску. Теперь он рассказал детали своей службы. В частности, поделился, уничтожал ли оккупантов лично.
Военный заявил, что раньше он "из дома у себя муравьев на листочке выносил", однако с началом полномасштабного вторжения все изменилось. Россияне, по его словам, просто не оставляют украинцам выбора.
К теме Я отвыкаю от семьи, – Yarmak, который в ВСУ, откровенно заговорил о трудностях в браке с женой
Убивал ли Yarmak врагов
На передовой рэпер осознал, что у него нет шанса отступать.
Сейчас просто нам не оставили выбора, это реально орда тьмы. Мы их просто кромсаем дронами, отрываем им головы, руки, ноги, а они все равно прут и ты думаешь: "Что ты здесь забыл?",
– поделился защитник.
В то же время он отметил, что руководит дронами, которые уничтожают оккупантов, поэтому наблюдает за этим с монитора. Это, по его словам, выглядит как компьютерная игра.
У нас бегают какие-то солдатики и мы их уничтожаем. Ты не задумываешься там глубже, что это человек. Ты видишь что он корчится, что у него там оторвало руку или еще что-то, он уже умирает, но мне их вообще не жалко, вот просто вообще не жалко! И я этот мусор буду продолжать уничтожать потому, что это нелюди! Они несут смерть и разрушение этой планете, кто-то просто должен это остановить,
– подчеркнул военный.
Интервью с Yarmak: смотрите видео онлайн
Что известно о службе Yarmak в армии
- 22 февраля 2024 года рэпер появился в военкомате и начал проходить военную подготовку.
- В ВСУ артист присоединился благодаря связям.
- Летом Александр объединился с Колей Сергой, Сашей Чемеровым и Женей Галичем в "Культурный десант". Вместе они ездили на передовую, в госпитали и деоккупированные города, чтобы с помощью музыки и поэзии выразить поддержку украинским защитникам.
- В сентябре 2023 Yarmak сообщил, что его перевели в другой полк, где он стал командиром, возглавив подразделение управления беспилотниками, состоящий из 28 солдат.