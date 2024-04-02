Они несут смерть, – Yarmak впервые признался, убивал ли на войне

Украинский рэпер Yarmak с началом полномасштабного вторжения присоединился к войску. Теперь он рассказал детали своей службы. В частности, поделился, уничтожал ли оккупантов лично.

Военный заявил, что раньше он "из дома у себя муравьев на листочке выносил", однако с началом полномасштабного вторжения все изменилось. Россияне, по его словам, просто не оставляют украинцам выбора.

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Убивал ли Yarmak врагов

На передовой рэпер осознал, что у него нет шанса отступать.

Сейчас просто нам не оставили выбора, это реально орда тьмы. Мы их просто кромсаем дронами, отрываем им головы, руки, ноги, а они все равно прут и ты думаешь: "Что ты здесь забыл?",

– поделился защитник.

В то же время он отметил, что руководит дронами, которые уничтожают оккупантов, поэтому наблюдает за этим с монитора. Это, по его словам, выглядит как компьютерная игра.

У нас бегают какие-то солдатики и мы их уничтожаем. Ты не задумываешься там глубже, что это человек. Ты видишь что он корчится, что у него там оторвало руку или еще что-то, он уже умирает, но мне их вообще не жалко, вот просто вообще не жалко! И я этот мусор буду продолжать уничтожать потому, что это нелюди! Они несут смерть и разрушение этой планете, кто-то просто должен это остановить,

– подчеркнул военный.

Интервью с Yarmak: смотрите видео онлайн

Что известно о службе Yarmak в армии